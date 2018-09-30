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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM, NUSAYBİN'DE KONUTLARI HAVADAN GEZDİ Dün akşam Mardin'e gelerek geceyi burada geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler, sabah Yeşilli ilçesinde yaptığı incelemenin ardından helikopterle Nusaybin ilçesine geldi.

BAKAN KURUM, NUSAYBİN'DE KONUTLARI HAVADAN GEZDİ

Dün akşam Mardin'e gelerek geceyi burada geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler, sabah Yeşilli ilçesinde yaptığı incelemenin ardından helikopterle Nusaybin ilçesine geldi. Terör mağdurları için yapılan konutları helikopterle havadan izleyen Bakan Kurum, daha sonra cami ve okulları gezerek konutların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan helikopterle ilçeden ayrıldı.

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