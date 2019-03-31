HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler " dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eşi Şengül Kurum ve çocukları Hatice Zehra Zeynep,Eylül Kurum ile birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oylarını kullandı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4081 no’lu sandıkta oyunu kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Öncelikle milletimize ve devletimize oyumuz hayırlı olsun, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktık.Tüm illere gitmeye çalıştık,vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık, bugünde vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler".diye konuştu.Gelecek dönemlerdeki çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:” Önümüzdeki 4.5 buçuk 5 yıllık dönemde seçimin olmaması ve ülkemizin 2023 yılı hedefleri için güçlü Türkiye için yapacağımız çok iş var, vatandaşlarımızın da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerine yansıtacaklardır.Bizde pazartesi itibariyle bismillah diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler " dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eşi Şengül Kurum ve çocukları Hatice Zehra Zeynep,Eylül Kurum ile birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oylarını kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4081 no’lu sandıkta oyunu kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Öncelikle milletimize ve devletimize oyumuz hayırlı olsun, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktık.Tüm illere gitmeye çalıştık,vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık, bugünde vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler".diye konuştu.
Gelecek dönemlerdeki çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:” Önümüzdeki 4.5 buçuk 5 yıllık dönemde seçimin olmaması ve ülkemizin 2023 yılı hedefleri için güçlü Türkiye için yapacağımız çok iş var, vatandaşlarımızın da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerine yansıtacaklardır.Bizde pazartesi itibariyle bismillah diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlayacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesinin arttıracak bu projeleri de vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşümünden, millet bahçelerine , atık su arıtma tesisinden, düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunlarının ve problemlerinin tamamını içerecek şekilde inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Gezici sandık vatandaşın ayağına gidiyorGezici sandık vatandaşın ayağına gidiyor
Karadeniz sandık başındaKaradeniz sandık başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.