Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler " dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eşi Şengül Kurum ve çocukları Hatice Zehra Zeynep,Eylül Kurum ile birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oylarını kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4081 no’lu sandıkta oyunu kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Öncelikle milletimize ve devletimize oyumuz hayırlı olsun, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktık.Tüm illere gitmeye çalıştık,vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık, bugünde vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkma suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler".diye konuştu.

Gelecek dönemlerdeki çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:” Önümüzdeki 4.5 buçuk 5 yıllık dönemde seçimin olmaması ve ülkemizin 2023 yılı hedefleri için güçlü Türkiye için yapacağımız çok iş var, vatandaşlarımızın da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerine yansıtacaklardır.Bizde pazartesi itibariyle bismillah diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlayacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesinin arttıracak bu projeleri de vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşümünden, millet bahçelerine , atık su arıtma tesisinden, düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunlarının ve problemlerinin tamamını içerecek şekilde inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.”



