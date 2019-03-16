Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sancaktepelilerin tapu ve imar sorularını cevapladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe’de Milli Emlak ve Tapu Sorunları Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Sancaktepelilere imar ve tapu konusunda bilgi veren Bakan Kurum " Amacımız hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde tapu sorununu çözmek. Tapularınız en kısa zamanda alıp, evlerinizde huzurlu bir şekilde oturun istiyoruz " dedi.

Sancaktepe’de tapu ve imar sorunları ile ilgili vatandaşları bilgilendirme ve sorularını dinleme amacıyla ’Milli Emlak ve Tapu Sorunları Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda Sancaktepeli vatandaş katıldı. Sancaktepe’ye 150 dönümlük millet bahçesi yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, Sancaktepe’de ikamet eden vatandaşların gelecek dönemde imar ve tapu sorunlarının çözüleceğinin altını çizdi.

‘Tapularınız en kısa zamanda alıp, evlerinizde huzurlu bir şekilde oturun istiyoruz’

Sancaktepelilerin tapu sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları aşmak için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Bizim başkanımızın tespit ettiği sorunları 1 Nisan sabahı sırayla çözüp sizin problemlerinizi aşmamız gerekiyor. Buna ilişkin kanunsa kanun hazırlanacak, arsa satışı ise arsa satışı yapılacak, imar planı ise imar planı yapılacak ve o imar planı üzerine konut yapılması gerekiyorsa onu da hep birlikte yapacağız. Sizlerin yaşadığı bu tapu sorunlarını biliyoruz. Belediye başkan adayımız Şeyma Hanım bize bunlardan bahsetti. Amacımız hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci yönetmek. Tapularınız en kısa zamanda alıp, evlerinizde huzurlu bir şekilde oturun istiyoruz " diye konuştu.

‘Sancaktepe’ye 150 dönümlük millet bahçesi’

Sancaktepe’de yaşam standardını yükseltecek millet bahçesini bakanlık olarak yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum “ Sancaktepe’ye ilişkin önemli bir projemiz daha var. Bu bölgede 4200 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. O şehir hastanesinin hemen yanında da Sancaktepeli vatandaşlarımızın kullanması için 150 dönüm üzerine bir millet bahçesi yapıyoruz. Bu bahçemizin içinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın oynayacağı alanlar olacak. Millet kıraathaneleri olacak. O kıraathanelerde gençlerimiz ders çalışabilecekler. İçinde bisiklet yolları, yürüyüş yolları olacak. Sancaktepe’deki yaşam standardını çok daha yukarıya çekecek bu projeyi de bakanlık olarak biz yapımını gerçekleştireceğiz “ şeklinde konuştu.

Yılda 300 bin konut yapılacak

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında tüm Türkiye’deki riskli binaların dönüşümünü yapmak istediklerini belirten Kurum “ Tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Bu seferberlik içerisinde yılda 300 bin konut üreteceğiz. Bu konutların yüzde 15’ini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapacak. Kalanı ise belediyelerimiz ile iş birliğiyle yapacağız. 20 yıl içerisinde bu ülkede, bu şehirde ne kadar riskli bina var ise bu binaların dönüşümünü yapmak istiyoruz “ dedi.

Sancaktepe’deki belli bölgelerde var olan imar sorununu belirlediklerini ve bu sorunları kalem kalem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "Sancaktepe’nin imar probleminin çoğunluğu çözüldü. Ama kronikleşmiş birkaç meselesi kaldı. Biz onların röntgenlerini çektik. Daha önce sizlerle yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden problemleri belirledik. Bakanlığımıza kalem kalem sunduk. Onlarda çalışmalarını yapacaklar ve kısa zamanda da bunun çözüm önerileriyle bizlere müjdeli haberlerle dönecekler " dedi.



