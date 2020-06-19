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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afet

KONYA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız."


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Melissa Eczanesi
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Fırat Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Şehirli Eczanesi
Selcuklu
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