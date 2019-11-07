HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 19:32 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde temaslarda bulundu.

İlçe Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı ziyaret eden Kurum, belediye anı defterini imzalamasının ardından Bektaş'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 ay önce kenti ziyaret ettikleri kentin ihtiyaçları için yapılması gereken işleri konuştuklarını belirterek, yeni projeleri tartışmak ve yerinde görmek için Zonguldak'a geldiğini söyledi.

Kozlu'ya her türlü desteği vereceklerini ve Başkan Ali Bektaş'ın her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın tüm ilçelerinde bütün vatandaşlara hitap etmek, hepsinin gönlüne kalbine girebilmek için projelerimizi inşallah tüm ekibimizle, teşkilatımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle, biz de Ankara'da genel müdürlerimiz ve başkanlarımızla her türlü desteği vereceğiz. Zonguldak'ı hak ettiği noktaya getirebilmek adına hızlı ve kararlı şekilde adımlarımızı atacağız."

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Sakarya’da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim olduSakarya’da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladıResulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kozlu ziyaret Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

4 kardeşin ölümü sonrası BEDAŞ ve CK Boğaziçi'ne soruşturma!

Son dakika! Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Akar: YPG/PKK terör örgütü bölgeden çekilmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.