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Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet bahçesi yapılması planlanan Çorlu Devlet Hastanesi eski binasını gezdiği esnada yanına gelen Sebahat Kuşçu'nun vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade etmesi ve yardım istemesi sonrasında talimat verdi. Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarıla'ya "Belediye ile görüşelim olmazsa biz 10 günde bir teyzemizi mezarlığa götürelim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Tekirdağ’da bir dizi ziyaretin ardından Çorlu ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyonun konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu konutları öncelik sırasına göre dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Ülkemiz deprem bölgesi, Çevre Bakanlığı olarak ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tül ilçelerimizde şehirlerimiz de dönüştüreceğiz. Tabi buradaki dönüşüm de yeni yapacağımız konutların yerel mimariye alt yapıya uygun gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz projelerin örnek projeler olması gerekiyor. Bu uygun gördüğümüz dönüştürdüğümüz projeleri sırasıyla yapacağız. Burada Çorlu ilçemizdeki Kore mahallesinde de gerekli geri dönüşümü başlayarak diğer ilçelerdeki projeleri de hayata geçireceğiz" dedi.

BAKANDAN YARDIM İSTEDİ

Millet bahçesi yapılması planlanan Çorlu Devlet Hastanesi eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Kuşçu, "Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum" dedi. Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarıla'ya talimat vererek sorunun çözülmesini istedi. Bakan Kurum, “Belediye ile görüşelim olmazsa biz 10 günde bir teyzemizi mezarlığa götürelim" diye konuştu. Bakan Kurum, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Çorlu'dan ayrıldı. (DHA)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sebahat kuşçu cafer sarıla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakanın tipe bak, sunduğu çözüme bak. “olmadı biz götürelim”. oldu paşam. mezarlığa otobüs hattı açalım de ve bitir.
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