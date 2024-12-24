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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu! Gerekçesi: 'Tarihi alana reklam panosu'

24.12.2024 11:21
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Ankara'daki Güvenpark'taki reklam panosu bir süredir tartışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğal sit alanına izinsiz reklam panosu monte ettiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu! Gerekçesi: 'Tarihi alana reklam panosu'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Kızılay’ın merkezindeki Güvenpark’ta “1. Derece Doğal Sit Alanı’nda” yer alan bölgede herhangi bir izin başvurusu olmadan dev dijital reklam panosunun inşasına başlamakla suçladı.

BAKANLIK UYARDI: "İZİNSİZ YÜRÜTÜLÜYOR"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.

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UYARILAR DİKKATE ALINMADI, MONTAJ TAMAMLANDI

Bakanlık yetkilileri 13 Aralık’ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık’ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi. İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.

KOMİSYONDAN SUÇ DUYURUSU KARARI

Söz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB’ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve aa izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılay çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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