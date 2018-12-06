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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı, AK Parti'nin Aksaray adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim için Aksaray Belediye Başkanı adayının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı, AK Parti'nin Aksaray adayı oldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim için Aksaray Belediye Başkanı adayının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer olduğunu açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'na 2017 yılında atanan Evren Dinçer, 1981'de Aksaray'da dünyaya geldi. Dinçer, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Babası Mustafa Dinçer'in Aksaray Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen Evren Dinçer, 8 Temmuz'da, Merve Anamur ile dünyaevine girdi.

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