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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi 7 bölgede sürdürecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi’nden başlamak üzere 7 bölgede iklim değişikliğiyle mücadeleyi sürdüreceklerini ve konuyla ilgili detayları Cuma günü kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Şehircilik Bakanlığı arasında “Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi’nden başlamak üzere 7 bölgede iklim değişikliğiyle mücadeleyi sürdüreceklerini ve konuyla ilgili detayları Cuma günü kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Şehircilik Bakanlığı arasında “Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imzaladıkları bu mutabakat zaptı ile Fildişi Sahili ve Türkiye Cumhuriyeti arasında toplu konut planlanması kapsamında tecrübelerini paylaşacaklarını belirterek, “Sosyal konut projeleri için uygun finansman modellerinin hazırlanması hususunda da bilgi ve tecrübemizi Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile paylaşmış olacağız. Bunun dışında gayrimenkul geliştirme alanında yasal altyapının oluşturulması yönündeki bilgilerimizden de karşılıklı olarak iki ülke istifade etmiş olacağız. Anlaşmamızın her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyor, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Türkiye ve Fildişi Sahili arasında siyasi, ekonomik ve sosyal alanda olduğu gibi çevre ve şehircilik alanında da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğuna inandıklarını söyleyen Kurum, bu zapt çerçevesinde TOKİ’nin konut üretme konusundaki tecrübe ve bilgi birikiminin Fildişi Sahili başta olmak üzere bütün Afrika Kıtası’na taşınmış olacağını kaydetti.
Fildişi Sahili ile birlikte TOKİ benzeri bir kuruluşun kurulmasına öncülük etmiş olduklarını dile getiren Kurum, “Bu bağlamda TOKİ Başkanlığımızın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da götürdüğü hizmetlerin öneminin burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Uyguladığımız konut projeleri pek çok ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 840 bin bağımsız bölüm ürettik ve bunun yanında da 15 bin proje inşa ettik. Ülkemizdeki 440 bin müteahhit ile inşaat malzemesi sektörünü ilgilendiren 250’ya yakın sektörümüzle birlikte de yurt dışında bu bilgimizi diğer ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Bu zapt ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirecek ve bu anlamda da iki ülke liderinin ortaya koymuş olduğu 1 milyon dolar ticaret hedefine de kısa zamanda ulaşmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin müteahhitlik anlamında Çin’den sonra dünyada ikinci olduğunu vurgulayan Kurum, 2023 yılı hedefleri çerçevesinde şehirlerin alt yapısından üst yapısına, kentsel dönüşümüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koyduğu manifesto çerçevesinde devam ettiklerini belirterek, “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var. Kentsel dönüşümle alakalı her yıl 300 bin konut yapmak üzere 5 yılda 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da çalışmaları olduğunun altını çizen Kurum, Bakanlık olarak Karadeniz Bölgesi’nden başlamak üzere 7 bölgede iklim değişikliğiyle ilgili mücadele sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapacakları çalışmaları ve detayları Cuma günü kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Bakan Kurum, bu anlamda da ülke olarak diğer ülkelere örnek olacak uygulamaları gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek, “Hem sıfır atık projemizle hem şehirlerimizin düzenli depolama tesislerini, atık su arıtma tesislerini de yüzde 100 hizmet verecek şekilde yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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