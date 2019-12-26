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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'u animasyonla anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'u animasyonla anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'u animasyonla anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazırladığı animasyon ile Kanal İstanbul Projesi'nin detaylarını paylaştı.

Kanal İstanbul'un güzergahının çizildiği animasyonda, proje "binlerce yıllık şehirler şehri İstanbul'un modern çehresi" olarak nitelendirildi.

Projenin, Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan geçerek Terkos Gölü'nün doğusundan denize bağlanacağının belirtildiği animasyonda, şunlar kaydedildi:

"Uluslarası su yolluyla trafik yükü hafifletilirken, yeni güzergahla Boğazı tehdit eden deniz trafiği seyir emniyeti sağlanıyor. Marina alanındaki yatların manzarası kanalın doğal güzelliği ile sıra dışı tablolara dönüşüyor."

Animasyonda Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı üzerinden kuş bakışı görüntüler yer alırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Her biri eşsiz tasarımlara sahip köprüler lüks ve elverişli bir yaşamın ayrıcalıklarını da birbirine bağlıyor. Her iki yakanın kanalın altından bir tünelle birleştirildiği Halkalı Isparta Kule Banliyö Hattı, güvenli konforlu hızlı ulaşımı maksimum seviyeye çıkarıyor. Kanalın sahil hattında oluşturulan yeşil alanlar yüksek bir yaşam standardı sunuyor."

Proje "Yeşilin ve 21'inci yüzyılın modernizminin anlamlandığı asrın projesi" olarak nitelendirilirken şu bilgiler paylaşıldı:

"Kanal İstanbul'un göz dolduran sahil hattı insanlara eşsiz bir manzarada ulaşım imkanı sağlıyor. Asrın projesinde, iki yakanın köprü ve tünellerle bağlanarak trafik sorununun yaşanmayacağı modern bir kent doğuyor. Doğanın cömertçe kucak açtığı 167 milyon metrekarelik butik şehirlere dönüşüyor. Geleneksel dokuların modern ve teknolojik unsunlarla birleştiği alanlarda yepyeni bir hayat yeşilleniyor. Gücünü doğadan alan konforlu konut alanları, sıra dışı mimariye sahip alanları oluşturuyor."

- Dünyanın en önemli ulaştırma projelerinden biri olacak

Animasyonda yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle havadaki dengeleri değiştirecek mega yapı olan İstanbul Havalimanı'yla asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul'un, Türkiye ve dünyanın en önemli ulaştırma projelerinden biri haline geleceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Kanal İstanbul güzergahında emniyetli gemi trafiğinin sağlanması veya kaza anında müdahale için güzergahtaki yanaşma alanlarının, maksimum gemi boyları ve seyir için gerekli diğer faktörler gözetilerek özenle dizayn edildiği vurgulandı.

Animasyonda proje ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kıtaları bağlayan güç merkezi olmanın verdiği kuvvetle Karadeniz Limanı'na yanaşacak yük gemileriyle bölgenin ticaret hacmi gelişiyor. Kanalın Karadeniz girişine emniyetli bir şekilde işleyebilmesi için dayanıklı dalgakıranlar ve yeşil enerjiyi kullanan rüzgar tribünleri inşa ediliyor. Kanal İstanbul hem uluslararası ulaştırma koridoru olacak şekilde hizmet verecek su yolu olması hem de Türkiye'de anlayışları değiştiren modern kent oluşturulmasında yeni bir dönem başlatıyor."

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Anahtar Kelimeler:
animasyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul

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