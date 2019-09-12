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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bodrum’da kaçak olan yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkım kararı aldığı asansörü yerle bir etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda inceleme yapmasının ardından yıkım kararı alınan milyon dolarlık projenin asansörünü Bakanlık yetkilileri yerle bir etti.3 günde yıkıldıYıkım kararının ardında proje sahibi asansörü kendisinin yıkacağını söylemiş, 15 gündür süren yıkımda 4 bloktan oluşan asansörün sadece 1 bloğunun ön kısmındaki bir duvarı yıkılabilmişti.

Bodrum’da kaçak olan yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkım kararı aldığı asansörü yerle bir etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda inceleme yapmasının ardından yıkım kararı alınan milyon dolarlık projenin asansörünü Bakanlık yetkilileri yerle bir etti.

3 günde yıkıldı
Yıkım kararının ardında proje sahibi asansörü kendisinin yıkacağını söylemiş, 15 gündür süren yıkımda 4 bloktan oluşan asansörün sadece 1 bloğunun ön kısmındaki bir duvarı yıkılabilmişti. Bir türlü yıkılamayan asansörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 günde yerle bir etti. Asansör yıkımında oluşacak molozların taşınma işleminin ise birkaç gün daha süreceği bildirildi.

8 kez mühürlendi
Çeteli Burnu’nda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanan proje, Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından göreve geldiği günden itibaren 5 kez mühürlenen ve daha önce de 3 kez mühürlenen proje her şeye rağmen davam etmişti. Projenin yapımı Şubat 2016’da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018’de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019’da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkılamayan asansörü yerle bir etti
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