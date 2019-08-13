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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevreye 299 tonluk katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında Bakanlık ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 25 ayda 299 tona ulaştı - Proje çerçevesinde 164 ton kağıt-kartonun geri kazanımıyla 2 bin 789 ağacın kesilmesinin önüne geçildi - Elde edilen kazanımlar sonucu 12 bin 283 kilovatsaat enerji, 4 bin 593 metreküp su tasarrufu sağlandı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 25 ayda 299 ton oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Projenin uygulamaya geçmesinden itibaren Bakanlık ana hizmet binasına ait "25 aylık değerlendirilebilir atık/kazanım verileri" paylaşıldı.

Buna göre, binada, projenin başlamasından bu yana toplam 299 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

- Sokak hayvanları için barınaklara 6 ton besin gönderildi

Proje kapsamında Bakanlık ana binasından 164 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 789 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 74,6 ton plastik atığın geri dönüşümüyle bin 217 varil petrolün kullanımından da tasarruf sağlandı.

Buradaki 16,34 ton cam atık ile 16,3 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 40,9 ton ham maddede tasarrufu yapıldı.

Sıfır Atık Projesi ile organik atıklar, kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) tesislerinde geri dönüşüme tabi tutularak, peyzaj alanları, millet bahçeleri ve parklarda bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılıyor.

Bu kapsamda 14,6 ton organik atıktan 8 ton kompost üretildi. Bakanlık binasından çıkan 6 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan, 4 bin 890 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni yağ, 417 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 291,9 kilogram ham madde ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlarla 12 bin 283 kilovatsaat enerji, 4 bin 593 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
atık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sıfır Atık Projesi"

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