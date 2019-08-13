Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevreye 299 tonluk katkı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 25 ayda 299 ton oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Projenin uygulamaya geçmesinden itibaren Bakanlık ana hizmet binasına ait "25 aylık değerlendirilebilir atık/kazanım verileri" paylaşıldı.

Buna göre, binada, projenin başlamasından bu yana toplam 299 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

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Proje kapsamında Bakanlık ana binasından 164 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 789 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 74,6 ton plastik atığın geri dönüşümüyle bin 217 varil petrolün kullanımından da tasarruf sağlandı.