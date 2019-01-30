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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ’plastik poşet’ genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderdi.Bakanlıktan belediyelere gönderilen genelgede, "Bilindiği üzere ülkemizde yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet kullanılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderdi.
Bakanlıktan belediyelere gönderilen genelgede, "Bilindiği üzere ülkemizde yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet kullanılmaktadır. Kullanılan bu plastik poşetler kısa sürede atık haline gelmekte ve petrol bazlı olmaları sebebiyle canlılara olduğu kadar doğaya da zarar vermektedir. Bu bakımdan poşetlerin ücretlendirilerek kullanılan poşet miktarının azaltılması ve ülkemizde 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım sayısının 2019 yılı için 90 adet/kişiye ve 2025 yılı için 40 adet/kişiye indirilmesi hedeflenmektedir" denildi.
Bu kapsamda 10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca 1 Ocak tarihinden itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere ücret karşılığı verilmeye başlandığı hatırlatılan genelgede şöyle denildi:
"Bahse konu uygulama ile plastik poşet kullanımının azaltılması, geri dönüşüm oranı yüzde 1 olan ve çevre kirliliğine neden olan plastik poşetlere ilişkin sorunların kontrol altına alınması ve belirli bir takvim içerisinde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın yeni başladığı bu dönemde tüketicilerde gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olunması, tüketicilerin uygulamaya daha kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve uygulamanın nihai amacına ulaşması amacıyla belediyenizce özellikle plastik poşetlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerde (pazarlar, marketler v.b.) çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi ile bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması, öte yandan ambalaj atıklarının kontrolü ile ilgili Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi ile belediyelere tevdi edilmiş görev ve yetkilerin icra edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinize ve gereğini rica ederim."

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