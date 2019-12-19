Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soru önergesine yanıt: Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, taşınmazların 3 milyon 408 bin metrekaresi Suudi Arabistanlılara, 1 milyon 725 bin metrekaresi Kuveytlilere, 1 milyon 503 bin metrekaresi ise Iraklılara ait.

Yanıtta, yabancılara taşınmaz satışını kolaylaştıran 4916 sayılı kanunun 19 Temmuz 2003'te yürürlüğe girmesinden 26.02.2019 tarihine kadar, "Arap ülkeleri uyruğuna sahip kişilerin" Türkiye'de toplam 11 milyon 186 bin 601 metrekare taşınmaz satın aldıkları açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önergeye verilen yanıtta, "Arap ülkeleri uyruğuna sahip kişilerin" 19.07.2003 tarihine kadar Türkiye'den toplam 61 bin 69 metrekare taşınmaz satın aldıkları belirtildi.

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde "Türkiye'de Araplara satılan arazilerin yüzölçümleri kaçtır? İllere göre dağılımı nedir?" diye sormuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003'ten bu yana Türkiye'den taşınmaz satın alan Araplarla ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesine yanıt geldi.

2003 yılında önce Türkiye'de hiç mülk sahibi olmadıkları görülen Katarlılar ise 16 yılda satın aldıkları 795 bin 552 metrekare taşınmaz ile 4. sırada.

Arap ülkeleri vatandaşlarının en fazla taşınmaz aldıkları kentler ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalova.

Konut satışı en çok Irak vatandaşlarına

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise Türkiye'de 2019 Kasım ayında toplam 138 bin 372 konut satıldı. Yabancılara satılan konut sayısı ise %14,6 oranında düştü.

Ama Türkiye genelinde konut satışlarında Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54,4 oranında artış oldu.

TÜİK verilerine göre Eylül'de yabancılara konut satışında %25,6, Ekim'de ise %31,9 oranında düşüş yaşanmıştı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı bin 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi. Ekim 2019 döneminde ise 4. ve 5. sırada Almanya ve Afganistan yer almıştı.