Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'TEBA' açıklaması

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden 555 bin metrekare alan ile TCDD misafirhanesinin Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma (TEBA) Vakfı'na tahsis edildiği iddiaları ile ilgili, "Bahse konu alanların bedelsiz olarak tahsis edilmesi söz konusu olmayıp, bedelli irtifak hakkı işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve haber sitelerinde, AOÇ arazisinden 555 bin metrekare alanın TEBA'ya verildiği ve TCDD misafirhanesinin TEBA'ya tahsis edildiği iddialarının yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, AOÇ arazisi tahsisi ile ilgili şöyle denildi:

"Söz konusu alanın Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisi kaldırılarak, 2013 yılında 'stadyum ve diğer spor tesisleri yapılmak üzere' Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak stadyum ve diğer spor tesislerinin başka bir alana yapılmasının planlanması üzerine 2017 yılında tahsis kaldırılmıştır. Bahse konu taşınmazlar üzerinde eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan TEBA lehine mülkiyetin hazinede kalması koşulu ile 30 yıl süreli irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 tarihinde ön izin verilmiştir. Bahse konu alan mevcut durum itibarı ile AOÇ arazisi sınırları içerisinde bulunmamaktadır."

TCDD MİSAFİRHANESİ

TCDD misafirhanesi tahsisi iddiası ile ilgili ise "Ankara ili, Çankaya ilçesi, Eti Mahallesinde bulunan ve TCDD, TOKİ ve Bakanlığımız arasında 13 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokole göre 6 adet taşınmaz, Hazine adına tescil edilmiştir. Bahse konu taşınmazlar üzerinde eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan TEBA lehine mülkiyetin Hazinede kalması koşulu ile 30 yıl süreli irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 yılında ön izin verilmiştir" denildi.

'KANUN VE YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE

Açıklamada, "Sonuç olarak bahse konu alanların bedelsiz olarak tahsis edilmesi söz konusu olmayıp, bedelli irtifak hakkı işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerine göre Hazine taşınmazları üzerinde bedelli irtifak hakkı verilen birçok vakıf üniversitesi halen faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

