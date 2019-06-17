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Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

Eskişehir’de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Göle dönen Kütahya Kavşağı mevkiinde araç sürücülerine zor anlar yaşarken, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti.
Eskişehir’de yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlar nedeniyle kentte birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gün içerisinde özellikle yağışa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su birikintileri ve yoğun akıntılar yüzünden araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Akşam saatlerinde de çevre yolunun kilit noktalarından Kütahya Kavşağının girişinde biriken ve yaklaşık yarım metreyi bulan yağmur suları yolu adeta bir göle çevirdi.

Araçların plakaları suya düştü
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Yoldan geçmek için uğraşan birçok araç plakasını düşürdü. Yolun kenarına biriken plakaların sayısı her dakika artarken plaka sayısı yaklaşık 10’u buldu. Trafik polislerinin kontrolünde suyu tahliye eden itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yağışın durmasıyla yol kullanılabilir hale geldi.

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

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