HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çevre yolunda feci ölüm

Çevre yolunda feci ölüm

07.12.2020 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çevre yolunda feci ölüm

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinden defalarca araç geçtiği tahmin edilen kişi feci şekilde hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Kaymaz istikametinde meydana geldi.

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinden defalarca araç geçtiği tahmin edilen kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Kaymaz istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özay Y.’ye (46), plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz’ın cesedinin üzerinden farklı araçların da geçtiği tahmin ediliyor. Tanınmayacak duruma gelen Yılmaz’ın cesedi cenaze aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevre yolunda feci ölüm

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdiÖzel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi
4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Tansiyon bir anda yükseldi! Mansur Yavaş: Masaya çık tepin istersen

Mansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersen

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Bir ilde korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Sivas Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.