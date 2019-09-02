Çevre yolunda kaza: 8 yaralı

Başkentte, Ankara Güney Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ankara’da sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olayda 06 BV 7087 plakalı Uğur K.’nin yönetimindeki siyah renkli araç, sürücü ismi belirlenemeyen 06 BNU 329 plakalı beyaz renkli araca arkadan çarptı. Beyaz renkli araçta bulunan 7 kişi ve Uğur K. isimli vatandaş yaralandı. O sırada olay yerinden geçen vatandaşlar kazayı görerek yardım etmek amacıyla durdu. 112 sağlık görevlileri ve polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili araştırma başlattı. Çevre yolunda bulunan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak götürüldü. Kaza yeri ise belediye çevre yolu temizlik görevlilerince temizlendi.