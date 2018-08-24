ÇEVRE YOLUNDA LASTİĞİ PATLAYAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan motosiklet emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarparak savruldu. Kazada yaralanan motosikletin 47 yaşındaki sürücüsü Tuncay Akkaya yaralandı. Kaza, Orhangazi-Bursa karayolu Karsak Boğazı mevkiinde bugün meydana geldi. Kullandığı 34 BU 2319 plakalı motosiklet ile İstanbul istikametine gitmekte olan Tuncay Akkaya, lastiği patlayan motosiklet ile çevre yolunda emniyet şeridinde park eden 45 yaşındaki Bülent Yer'in kullandığı 06 BV 5101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan motosikletten fırlayan Tuncay Akkaya yaralandı. Akkaya, bu sırada tesadüfen buradan geçmekte olan motosikletli gençlerden oluşan grubun haber vermesi sonucu gelen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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