HABER

ÇEVRE YOLUNDA LASTİĞİ PATLAYAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan motosiklet emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarparak savruldu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan motosiklet emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarparak savruldu. Kazada yaralanan motosikletin 47 yaşındaki sürücüsü Tuncay Akkaya yaralandı. Kaza, Orhangazi-Bursa karayolu Karsak Boğazı mevkiinde bugün meydana geldi. Kullandığı 34 BU 2319 plakalı motosiklet ile İstanbul istikametine gitmekte olan Tuncay Akkaya, lastiği patlayan motosiklet ile çevre yolunda emniyet şeridinde park eden 45 yaşındaki Bülent Yer'in kullandığı 06 BV 5101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan motosikletten fırlayan Tuncay Akkaya yaralandı. Akkaya, bu sırada tesadüfen buradan geçmekte olan motosikletli gençlerden oluşan grubun haber vermesi sonucu gelen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
Motosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladıMotosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladı
Uşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandıUşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.