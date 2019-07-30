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Çevre yolunda ters yönde giden araç sürücüsüne ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda ters yönde giden hafif ticari aracın sürücüsüne 1002 lira para cezası kesilirken, sağlığı açısından araç sürmesine engelinin bulunup bulunmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Çevre yolunda ters yönde giden araç sürücüsüne ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de çevre yolunda ters yönde giden hafif ticari aracın sürücüsüne 1002 lira para cezası kesilirken, sağlığı açısından araç sürmesine engelinin bulunup bulunmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.
Bursa- Ankara karayolunda iki gün önce emniyet müdürlüğü önünde ters yönde giden hafif ticari fark eden diğer sürücüler polisi aradı. Polisler kısa sürede aracı durdurdu. Aracın ters yönden ilerleyişi, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "28 Temmuz günü saat 16.20 sıralarında ilimiz Bursa-Ankara (D-200) çevreyolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde ters yönde seyir halinde görülen hafif ticari araç, çevre yolu üzerinde görevli ekiplerimizce fark edilerek durdurulmuş, araç sürücüsüne yapmış olduğu kural ihlali doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nun 46'ncı maddesi gereğince 1002 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücü sağlığı bakımından araç sürmesine bir engel bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45'inci ve bağlı Yönetmeliğin 90'ıncı maddesi gereğince sürücü belgesine el konularak sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir" denildi.

Çevre yolunda ters yönde giden araç sürücüsüne cezaÇevre yolunda ters yönde giden araç sürücüsüne ceza

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