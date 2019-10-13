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Çevreci Blue Panda yatı Kaş'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

AKDENİZ'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Fransa'da inşa edilen 'Blue Panda' adlı yat, çıktığı Akdeniz yolculuğunda Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.

Çevreci Blue Panda yatı Kaş'a geldi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- AKDENİZ'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Fransa'da inşa edilen 'Blue Panda' adlı yat, çıktığı Akdeniz yolculuğunda Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.
Fransa'da bir iş insanı tarafından Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek için inşa edilen, daha sonra Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Fransa'ya bağışlanan 'Blue Panda' adlı yat, haziran ayı başında Fransa'dan yola çıktı. İtalya ve Yunanistan kıyılarındaki birçok limana uğradıktan sonra İstanbul'a gelen Blue Panda yatı, İstanbul'da üç hafta kalarak, denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilgilendirme çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul'dan yola çıkan Blue Panda, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.
Kaş Limanı'na demirleyen Blue Panda, halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. Özellikle yata gelen öğrenci gruplarına, Akdeniz'deki plastik kirliliğiyle ilgili kısa film izlettirilirken, Akdeniz'de çekilen ve Akdeniz'deki plastik kirliliğini anlatan fotoğraf sergisi gezdirildi.
25,5 metre uzunluğunda, 6,2 metre genişliğinde ve 28 metre uzunluğunda çift direkli Blue Panda Yatı, bir hafta Kaş'ta kalacak. Ardından Tunus'a doğru yola çıkacak olan Blue Panda, kasım ayı ortasında Akdeniz turunu tamamlayıp Fransa'ya dönecek.
WWF Türkiye İletişim Direktörü Tolga Yücel, "Yatın amacı, Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek. Bunun sonucunda Akdeniz'deki plastik kirliliğinin çözümü için ülkeler arasında bağlayıcı küresel bir anlaşma yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanmasını istediğimiz anlaşma için Akdeniz'deki ülkelerde bir imza kampanyası başlattık. Şu ana kadar 1,5 milyon imza toplandı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çevreci Blue Panda yatı Kaş'a geldi

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