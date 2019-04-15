Çevreci eylemciler Londra'da Shell'in merkezini bastı

LONDRA (AA) - Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion üyesi protestocular, Londra’da enerji şirketi Shell’in merkezini bastı.

Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da işlek caddeleri keserek trafiğe kapattığı eylemde, bazı protestocular petrol şirketi Shell’in kentin güney batısındaki Lambeth semtinde bulunan merkez binasını bastı.

Olayda binanın giriş kapısının camları kırılırken, duvarlara ve pencerelere de grafitiler çizildiği görüldü.

Polis devam eden olayla ilgili biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Londra'da çevreci protestocular, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla çaba göstermeye zorlamak için kentte bir köprü, bir meydan ile 3 kavşağı trafiğe kapatmıştı.

Extinction Rebellion grubu bu noktaları 5 gün boyunca 24 saat işgal altında tutacağını açıklamıştı. Halen süren işgal eylemlerine polis henüz müdahale etmedi.

Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunu alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

