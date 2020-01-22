HABER
  4. Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkaran Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu’nun serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkaran Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu’nun serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Polis soruşturma başlatırken Muhtar Kılıçoğlu, "Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Bugün malıma gelen yarın canıma gelecek" dedi.
Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük Hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak dün gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı.
Muhtar Kılıçoğlu, daha önce yaşanan orman katliamını gündeme getirerek, devlet malına sahip çıktığı için saldırının yapıldığını belirterek, "İki serada 400 kök, 20-25 yaşlarındaki üzüm ağaçlarımızı bir gecede keserek, katliam yapmışlar. Bunu insan olanlar yapmaz ama burada bizim tek suçumuz, daha önce orman katliamı oldu, onu gündeme getirmek ve devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın ve vatan hainlerin karşısında durmamız. Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bizim malımız bugün gider yarın tekrar olur ama bugün malıma gelen yarın canıma gelecek. Gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyorum" dedi.
Olayı duyan çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarı saldırının olduğu seraya gelerek Kılıçoğlu’na destek verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, 2017 yılından bu yana bölgede sık sık kaçak orman kesiminin olduğunu belirterek, kaçak kesimleri belediye başkanı ve muhtar olarak kamuoyu gündemine taşıdıklarını söyledi. Başkan Tarhan, orman ve Hazine arazilerinin bir takım menfaat çeteleri tarafından haksız yere işgal edilerek, sebze ve narenciye bahçesi yapıldığını hatta imara açılması sağlanarak büyük ölçüde rant sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Yaşananların bir Türkiye gerçeği olduğunu kaydeden Tarhan, "Bu gerçekleri biz gündeme getirdik, Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Bölge Müdürlüğü konuyu gündeme getirdiğimiz için bize teşekkür etti. Bundan rahatsız olanlar da oluyor. Kim rahatsız oluyor? Bu tür yerleri haksız yere kullananlar rahatsız oluyor. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Fakat sabaha karşı ağaçları kestiler. Sadece muhtarımızın serasında kesildi? Bunun bir anlamı olsa gerek. Başka hiçbir seraya dokunulmamış. Muhtarımız benimle aynı siyasi düşünce de olmamasına rağmen devleti savundu, malına sahip çıktı. Orman arazilerinin katledilmesine karşı tavır aldı. Bu nedenle de muhtarımızın can damarını kestiler. Bu konuyu Türkiye gündemine taşımak gerekiyor. Bugün bu muhtarımızın başına gelen yarın başka birinin başına gelir. Bunun için buna 'dur' demek ve yasalarımızda değişiklik yapmak gerek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyorKomandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor
Şehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştuŞehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Tekne dolup taştı! Tam 3 bin kasa...

Son dakika: Büyükçekmece'de bir dairede patlama!

Büyükçekmece'de bir dairede patlama!

Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu suikastine ilişkin davada karar çıktı

Hablemitoğlu suikastine ilişkin görülen davada karar çıktı

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda yeni detaylar 

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyonda yeni detaylar 

İstanbul'da bekçilerden örnek davranış

İstanbul'da bekçilerden örnek davranış

Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.