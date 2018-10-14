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Çevreci otobüslerle 92 milyon liralık tasarruf sağladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 335 çevre dostu doğal gazlı otobüslerle hem son 2,5 yılda 92 milyon 601 bin liralık yakıt tasarrufu sağladı hem de karbondioksit salınımını neredeyse sıfıra indirdi - UlaşımPark AŞ. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü: - "Hem çevreci bir ulaşım, çevre dostu bir ulaşım modeline geçmiş olduk hem de 92 milyon 601 milyon lira tasarruf etmiş olduk" - "2,5 yıl gibi bir sürede bu dönüşümü sağlayarak, aynı zamanda otobüslere vermiş olduğumuz parayı çıkarmış olduk. Bu sürede doğal gazlı araçlar bir anlamda kendini sübvanse etti"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 335 çevre dostu doğal gazlı otobüslerle hem son 2,5 yılda 92 milyon liralık yakıt tasarrufu sağladı hem de karbondioksit salınımını neredeyse sıfıra indirdi.

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gazlı araçlara dönüşüm projesi çalışmalarına 2015 yılında başladıklarını söyledi.

Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, çevreci yaklaşımlarla Türkiye'de örnek ve öncü bir belediye olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun çevre konusunda çok hassas davranan ve çevreci yaklaşımlara çok önem veren bir insan olduğunu vurguladı.

- "Doğal gazlı araçlar bir anlamda kendini sübvanse etti"

Başkan Karaosmanoğlu'nun talimatları doğrultusunda, 1 Şubat 2016 yılı itibarıyla belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçlarını doğal gazlı araçlarla yenilediklerine işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bu çevreci yaklaşım, çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlamış oldu. Bu tasarruftan kısaca bahsedersek, biz bu dönem içerisinde doğal gazlı araçlarımızla 53 milyon kilometre yol katettik. 31 milyon litre doğal gaz tükettik. Bu araçlarımız da motorin olsaydı 25 milyon litre motorin tüketecektik. Bugüne kadar doğal gaz tüketimine 33 milyon lira ödeme yapmış durumdayız fakat başladığımız günden bu yana, bu araçlar bu kadar yolu, bu hizmeti dizel araçlarla yapmış olsaydı, yaklaşık 126 milyon 477 bin liralık yakıt tüketimimiz olacaktı, dizel tüketimimiz olacaktı. Araçların doğal gaz dönüşümünü sağlayarak, 92 milyon 601 bin lira tasarruf etmiş olduk. Hem çevreci bir ulaşım, çevre dostu bir ulaşım modeline geçmiş olduk hem de 92 milyon lira 601 tasarruf etmiş olduk. Biz 2015 yılında yaptığımız ihaleyle 240 adet yeni nesil doğal gazlı araç satın aldık. Bu araçların da 90 milyon lira civarında bir maliyeti olmuştu. 2,5 yıl gibi bir sürede bu dönüşümü sağlayarak, aynı zamanda aradaki farkla otobüslere vermiş olduğumuz parayı çıkarmış olduk. Bu da tasarrufun önemli olduğu bugünlerde, çok önemli bir detay olduğunu düşünüyoruz ve bu sürede doğal gazlı araçlar bir anlamda kendini sübvanse etti."

- "Dünyada yaygın olarak kullanılan araç modelleri"

Özlü, şu anda filolarında bulunan 335 aracın, doğal gazlı otobüsler olduğunu aktararak, bunların daha çevreci ve daha ekonomik bir yakıt olduğunu belirtti.

Bu sayede karbon salınımını da azalttıklarını dile getiren Özlü, "Bu araçların, diğer araçlardan bir farkı yok. Aynı şekilde konforlu, güvenli. Tüm standartları sağlanmış, tüm testlerden geçmiş bir araç tipi. Dünyada yaygın olarak kullanılan araç modelleri. En büyük özelliği hem ekonomik hem de çevreci. Çevreye verdiği zarar, dizel araçların yanında çok küçük, çok minik bir karbon salınımı var. Dolayısıyla çevre konusunda da dizel araçlara göre çok avantajlı." ifadelerini kullandı.

Özlü, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin, geçmişte çevre kirliliğiyle anıldığını anımsatarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla bu kirliliğin ortadan kalktığını, şu anda İzmit Körfezi'nde canlı çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ve bütün atıkların kontrol altına alındığını anlattı.

Kocaeli'nin, sanayi kenti olmasından kaynaklanan yükü çok güzel bir şekilde tolere etmeye başladığını vurgulayan Özlü, çevrenin korunması çalışmalarına ulaşım sektörü olarak katkı sağladıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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çevreci otobüsler doğal gaz Kocaeli

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