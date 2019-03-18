HABER

"Çevreci projeler yazdık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık." dedi.

Özhaseki, Söğütözü'nde bir restoranda düzenlenen Ankara'nın Değerleri Buluşma Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "Ankaralı olmadığı" eleştirisine yanıt veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"İzmir'den milletvekili oldun, üç tane İzmir'in semtini söyle, bilmezsin, inanın bilmez. Partin seni aldı İstanbul'dan aday koydu, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dedin, komik de oldu zaten, alay konusu oldu. Oyu da kullanamadın, bir aynaya bak sonra kendine bak, bir daha bu lafı etmezsin. Ne demek, 'Kayserili birisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olması ayıptır' demek. Böyle bir bölücülük olabilir mi? Partisi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdi. Hadi 5 tane semt söyle. Söyleyemez."

Mehmet Özhaseki, kültür yolu projesine ilişkin, "Bu yolun hazırlanması bile başlı başına bir insanın Ankara'da bir kaç gün kalması için bir sebep. Bunlardan biz istifade ederiz. Uzun uzun çalışarak projelerimizi hazırladık. Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık." diye konuştu.

Özhaseki, ilçelere yönelik olarak yaklaşık 5 bin projeleri olduğunu, bunları tamamlamak için tecrübelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından Özhaseki'ye, üzerinde Fetih suresinin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Ahmet Aydın ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen katıldı.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
CHP mitinginde ‘Bozkurt’ işaretiCHP mitinginde ‘Bozkurt’ işareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmayalım"
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir B

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.