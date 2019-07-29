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Çevreci Thunberg ABD'ye Deniz Yoluyla Seyahat Edecek

29.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

İsveçli genç çevreci aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenecek iklim değişikliği zirvelerine katılmak için Amerika’ya geleceğini açıkladı. Sera gazı salımlarının yüksek olması nedeniyle uçak kullanmayı reddeden Thunberg, Avrupa’dan Amerika’ya gemiyle seyahat edecek

Çevreci Thunberg ABD'ye Deniz Yoluyla Seyahat Edecek

İsveçli genç çevreci aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenecek iklim değişikliği zirvelerine katılmak için Amerika’ya geleceğini açıkladı. Sera gazı salımlarının yüksek olması nedeniyle uçak kullanmayı reddeden Thunberg, Avrupa’dan Amerika’ya gemiyle seyahat edecek.

16 yaşındaki Thunberg’in, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2018 yılında başlattığı protesto tüm dünyada ses getirerek, özellikle genç nesillerin katıldığı, kıtalararası bir çevre hareketine dönüştü. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede binlerce genç Thunberg’in eylemine destek vererek Cuma günleri okula gitmeyip, mevcut iklim politikalarının yetersizliğini protesto etti.

Bilim ve iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli platformlara konuşmacı olarak katılan Thunberg, BM’den aldığı daveti kabul ettiğini Associated Press (AP) haber ajansıyla yaptığı röportajda aktardı.

Eylül ayında New York’ta, Aralık ayındaysa Şili’nin Santiago kentinde düzenlenecek iklim zirvelerine katılma kararı alan genç çevreci aktivist, Avrupa’dan Amerika kıtasına yolculuğunu deniz yoluyla yapacak. Bunun nedeniyse, uçakların sera gazı salım oranlarının oldukça yüksek olması.

Thunberg, AP’ye yaptığı açıklamada ayrıca, “İklime zarar vermemenin daha kolay yolları olmalı” dedi.

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