Çevreciler BBC'yi protesto etti

LONDRA (AA) - Çevreci grup “Extinction Rebellion”, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin iklim değişikliği sorununa yayınlarında daha fazla yer vermesi amacıyla gösteri düzenledi.

BBC’nin Londra merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 gösterici, kuruluşun önüne iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybedenleri simgeleyen kefene sarılmış 27 manken bıraktı.

Göstericiler, yayın politikasına karşı pankart ve dövizler taşıdıkları kuruluşu eleştiren sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, göstericiler BBC’nin etrafında yürüyüşe geçti. Bu sırada, polis bariyerlerini aşarak kurum binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Bazı göstericiler gözaltına alınırken, grup çevrede BBC’ye ait diğer binalara yöneldi. BBC binalarının camlarına vuran ve çıkartmalar yapıştıran grupla polis arasında gergin anlar yaşandı.

“Extinction Rebellion”, geçen ay Londra’da bazı köprülerin trafiğe kapanmasına yol açan bir dizi eylem yapmış, 100'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Grubun bazı üyeleri Buckingham Sarayı ile parlamento binası önünde de olaylı eylemler düzenlemişti.

