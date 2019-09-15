HABER

Çevreciler Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Fuar binasının ana kapısında oturma eylemi yapan ziyaretçiler girişleri engelledi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) binasının önünde çevreciler gösteri yaptı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, fuarın düzenlendiği binanın ana giriş kapısında oturma eylemi yapan yüzlerce çevreci ziyaretçilerin fuara girişini engelledi.

"Barışçıl eylemlerle fuar programının akışını bozmayı hedeflediklerini" belirten çevreciler, üzerinde otomobil şirketlerine tepki gösteren ve çevreci politikaların geliştirilmesi yönünde yazılar bulunan pankartlar taşıdı.

Gösteriler kapsamında bir grup çevreci fuarın yapıldığı binanın çevresinde bisikletlerle tur attı.

Fuar yönetimi ise ziyaretçilere fuara giriş için diğer kapıların kullanılması çağrısında bulundu.

Gösteriler sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan gösterileri organize eden "Sand im Getriebe" adlı inisiyatif, Twitter hesabından göstericilerin fuar alanına giden bazı yolları kapattığını paylaştı.

Frankfurt Otomobil Fuarı 22 Eylül’e kadar devam edecek.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Özbekistan-Kazakistan ortak tatbikatıÖzbekistan-Kazakistan ortak tatbikatı
Akyazı’da balık ölümleriAkyazı’da balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya çevreciler Frankfurt Otomobil Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.