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Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Ören sahilinde çevre temizliği yaptı.

Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Mavi bayraklı Ören plajında yaklaşık 50 kişi 2 saatte 700 kilo çöp topladı.
Kaymakamlık, belediye ve Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen çevre faaliyeti ilgi gördü. Sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ören meydanında toplanan çevreciler, meydanda başladıkları temizliğe, ünlü Ören plajında devam etti. 700 kilo dolayındaki çöp toplandı.
Katılanlara teşekkür eden Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, “Güzel bir faaliyet oldu. Üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı etkilikte yaklaşık 700 kilo çöp toplandı. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz” dedi.
Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Kaymakamlık ve Belediyenin öncülüğünde güzel bir faaliyet yaptık. Biz de üniversite öğrencileri ile destek olduk. Ören plajını temizledik. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

Çevreciler Ören sahilinde 700 kilo çöp topladı

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