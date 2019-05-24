Çevreciler, şirkete karşı girdikleri arazi ihalelerini kazandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nde hidroelektrik santrallere (HES) karşı mücadeleleriyle tanınan çevreciler, taş ve mermer ocağı şirketiyle girdikleri 2 parselin ihalesini kazandı. Çevreciler, 2 arazinin yaklaşık 99 bin liralık ihale bedelini, doğaseverlerin yardımıyla topladı.

Kumluca'nın Alakır Vadisi'nde 15 yıldır yaşayan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti, bölgede yapılmak istenen HES, taş ve mermer ocaklarına yönelik mücadeleleriyle tanınıyor. İstanbul'daki yaşamlarını 2004'te bırakarak, doğanın ortasında, Alakır Vadisi'nde toprak evde yaşayan çift, bölgenin doğal haliyle kalması için yıllardır büyük şirketlerle mücadele ediyor. Alakır Nehri Platformu ile çok sayıda çevreci, ikiliye destek olmaya çalışıyor. Bölgedeki HES çalışmaları nedeniyle bir dönem 100 günü aşan susuzlukla mücadele eden çift ve doğaseverler, 7 Mayıs'ta da yaşadıkları yere yakın toplam 5,2 dönümlük 2 hazine arazisinin ihalesine katılmak için girişimde bulundu.

ŞİRKETE KARŞI İHALEYİ KAZANDILAR

Arazilerin HES şirketi tarafından alınıp, tahrip edileceği düşüncesiyle çevreciler adına Elif Arığ, açık artırma usulü ihaleye katıldı. İhaleye katılan şirkete karşı doğaseverler, 2 parseli 99 bin lira bedelle kazandı. İhale sonrası açıklama yapan çevrecilerden biri, "Hazinenin satışa çıkardığı 2 arazi için ihalede şirketle kapıştık ve kazandık. Bunu yaparken canın bedelini düşündük ve dayanışmanın gücüne güvendik. İhale sonucunda şirketin işgal ederek üzerindeki tüm ağaçları kestiği 337/3 No'lu araziyi tekrar yeşertmek adına 45 bin liraya, kesip yok etmek istediği 337/4 No'lu ormanlık araziyi de olduğu gibi koruma altına almak adına 54 bin 500 liraya satın aldık. İhaleye katılım için yatırılan bedeller düşüldüğünde kalan miktarın en az yüzde 25'i olan 17 bin 500 lirayı 3 hafta içinde ödememiz gerekiyor. Hepsini ödersek direkt tapuyu alıyoruz. Yoksa kalan faiziyle taksitlendiriliyor ve ödeme tamamlanınca tapuyu alabiliyoruz. Destek olmak isteyen can dostları hepimiz adına ihaleye katılan Elif'in banka hesabına 'borç' açıklaması ile gönderimde bulunabilirler" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI KISA SÜREDE YANIT BULDU

Arazi için gerekli paranın toplanması için sosyal medyadan çağrıda bulanan doğaseverlere, 1 hafta gibi kısa sürede yanıt geldi. Elif Arığ adına açılan hesapta toplanan para, hazineye yatırılarak, arazilerin tapusu kazanıldı. Alakır Nehri Platformu tarafından yapılan paylaşımda, arazilerin tapusunun alındığı, şöyle duyuruldu:

"Tapuları aldık canlar. HES şirketine karşı girdiğimiz ihaleyi kazanıp yok edilmekten kurtardığımız arazilerin dayanışmayla ödenen bedelinin ardından bugün tapularımızı aldık. Şimdi vakıflaşma süreci başlıyor. Destansı bir dayanışma ile cankurtaran kardeşlere şükran."

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