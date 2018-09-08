HABER

Çevrecilerden AP önünde gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Çevrecilerden AP önünde gösteri

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Çevreci örgütlerin önderliğinde düzenlenen gösteride okunan bildiride, küresel ısınmaya karşı hükümetler ciddi tedbirler almaya çağrılarak, "İklim değişikliğinin önüne geçmek için acil olarak önlem almak gerektiği" ifade edildi.

Küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde pankart ve dövizlerin taşındığı gösteri nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardıKüçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı
Foça'da denize yakıt akıtan gemi söküm için karaya çıkarılmışFoça'da denize yakıt akıtan gemi söküm için karaya çıkarılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AP Çevreci gösteri küresel ısınma

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.