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Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, 26 Temmuz tarihinde Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ne karşı çıkmak için ‘Su ve Vicdan’ nöbeti başlatan çevreciler, nöbetin 82’nci gününde basın açıklaması düzenledi.

Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni açıklaması

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, 26 Temmuz tarihinde Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ne karşı çıkmak için ‘Su ve Vicdan’ nöbeti başlatan çevreciler, nöbetin 82’nci gününde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Bakanlığın ruhsatı yenilememiş olması, bizler için umut vaat edici bir gelişme de olsa gerçek talebimiz ruhsatların iptal edilmesidir" denildi.
Doğu Biga Madencilik tarafından, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin ertelendiğinin duyurulmasının ardından Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu tarafından Truva Atı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları, Rebiye Ünüvar, İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çevre Meclisi Başkanı Pınar Bilir ile çok sayıda çevreci katıldı.
Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Murat Türkeş, "26 Temmuz’da başlayan 'Su ve Vicdan Nöbeti'miz 82'nci gününde kararlılıkla devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada şirketin işletme ruhsatının ertelendiğini, gerekli onayın verilmesi için yapılacak işlemler için 2 aylık ek süre verildiğini öğrendik. Geldiğimiz nokta yüz binlerce insanın haklı mücadelesinin bir karşılığıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın beklenen süre içerisinde ruhsatı yenilememiş olması, bizler için umut vaat edici bir gelişme de olsa gerçek talebimiz ruhsatların iptal edilmesidir. Bölge 'önemli korunması gereken alanlar' olarak kabul edilmeli ve bir bütün olarak dünya mirası ilan edilmelidir. Sürece ilişkin pek çok izni ve ertelemeleri şirketin web sitesindeki açıklamalarından öğrenmiş olmakla birlikte, bilgi edinme yasasına dayanarak 'Ruhsatı yenilememe gerekçesi'ni Enerji Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Şirketin 2 aylık bu süre içinde Kirazlı Balaban’daki sahada tek bir kazma dahi vuramayacağını, yapacağı her işlem ile ilgili yasal süreci başlatacağımızı ve gözümüzün üzerlerinde olduğunu yineliyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni açıklaması

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