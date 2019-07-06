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Çevrecilerden maden ocağını genişletme isteğine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

  Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin kırsal Ağla Mahallesi Altınsivri Tepesi'ndeki ovilin madeni ocağını 4 yıldır işleten şirketin, faaliyet alınını 2.5 hektardan 25 hektara çıkarmak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurması, yöre halkı ve çevrecilerin tepkilerine neden oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin kırsal Ağla Mahallesi Altınsivri Tepesi'ndeki ovilin madeni ocağını 4 yıldır işleten şirketin, faaliyet alınını 2.5 hektardan 25 hektara çıkarmak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurması, yöre halkı ve çevrecilerin tepkilerine neden oldu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Sözcüsü Serdar Denktaş, söz konusu bölgenin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli doğa alanlarından olduğuna dikkati çekip, maden ocağının genişletilmek istenmesi girişiminin durdurulması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
Köyceğiz'in kırsal Ağla Mahallesi'nin, 1750 rakımlı Altınsivri Tepesi eteklerindeki 2.5 hektarlık alanda, 4 yıl önce özel bir şirket tarafından, demir-çelik sanayisi, inatçı malzemeler (refrakter) sanayisi ve döküm sanayisinde aşındırıcı olarak faydalanılan ve elektrikli ısıtıcılarda da yararlanılan olivin madeni çıkarılmaya başlandı. Madenin çıkarılması ve taşınması sırasında çevreye, doğaya zarar verildiğini, buradaki göletin bu yüzden kuruduğunu öne süren çevreciler, o dönemde eylemler yaparak tepkilerini dile getirdi. Ancak, bir sonuç alınamadı. Şirketin açık maden ocağının sahasına 22.5 hektarlık bir alanı daha eklemek istemesi ve bunun için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurması, yöre halkı ve çevrecilerin tepkisini daha da artırdı.
BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İLE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ DOĞA ALANI
Maden ocağının genişletilmek istenen bölgenin, karaçam ve sığla ormanları, alpin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Muğla Çevre Platformu Sözcüsü Serdar Denktaş, "Sandıras Dağı'nın eteğinde, Gökçeova Göleti yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağının genişletilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını öğrendik. Olağanüstü güzellikteki bölge, hem yaz hem de kış mevsiminde doğaseverlerin ziyaret ettiği, önemli trekking parkurlarından birisidir. Binlerce yılda oluşan eşsiz ekosistemin birilerine rant sağlamak için tahrip edilmesine izin vermek doğa katliamına ortak olmak olur. MUÇEP olarak konuyu takip edeceğiz ve bu girişimin durdurulması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.
Komşu Beyağaç Köyü'nde yaşayan 26 yaşındaki Zafer Takın, maden ocağının genişletilmesi halinde zaten zarar gören Gökçeova göletinin etrafında piknik alanları ve mesire yerlerinin daha da fazla zarar göreceğine dikkati çekip, "Buradaki doğal güzelliğimiz bozulmasını istemiyoruz. Bu ocak genişletilirse bu doğal alan yok olacak. Zaten, buradaki ormanlık alanın bir kısmı katledilmiş durumda. Genişletildiğinde bütün ağaçlar yok edilecek. Bu güzelliklerin arasında maden ocağı istemiyoruz" diye konuştu.
K-5 TRANS SANDRAS BİSİKLET ROTASI BÖLGEDEN GEÇİYOR
Ağla-Gökçeova Göleti-Çövenli geçişini içeren 'K5 - Trans Sandras' bisiklet rotasını The ECO Trails Projesi kapsamına aldıklarını belirten Proje koordinatörü Murat Demirci de "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, The ECO Trails Projesi'nin resmi iştirakçileridir. Halen 'K-5 Trans Sandras' rotasıyla alanı ziyaret eden bisikletçilerin yanı sıra yerel ve yakın çevredeki yürüyüş dernek ve grupları da Sandras Dağı etekleri'nde, Gökçeova Göleti ve Kartal gölü arasında trekking, cross-country kayak ve yürüyüş turları yapıyorlar" dedi.
Demirci, şöyle devam etti:
"Duyduk ki birkaç yıldır uğraştığımız ve karşı olduğumuz maden ocağı şirketi, sahasını genişletmek istiyormuş. Bunu anlamak mümkün değil. Devletin ilgili kurumları seçimini yapmalıdır: Sandras Dağı yanı başındaki Gökçeova ve Kartal gölleriyle, Eren Baba Kutsal Alanı ile endemik türleriyle önemli doğa alanı olarak korunmalı mı yoksa maden şirketlerine kurban mı edilmeli?"
Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci de maden şirketinin talebini doğrulayarak, "İlgili birimlerimiz maden ocağının sahasının genişletilmesinin uygun olup olmadığı konusunda gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Maden ocağının yakından ve uzaktan görüntüsü
-Gökçeova Göleti'nden görüntü
-Komşu Beyağaç Köyü'nde yaşayan 26 yaşındaki Zafer Takın ile röp.
-Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Sözcüsü Serdar Denktaş ile röp.
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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