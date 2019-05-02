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Çevrecilerden tarihi Myndos Kapısı'nda temizlik çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:26 | Son Güncelleme

BODRUM'da, çevreye duyarlı grup tarafından başlatılan 'Kapının önünü süpür' hareketinin gönüllüleri, tarihi mekanlardan Myndos Kapısı'nda temizlik yaptı.

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, çevreye duyarlı grup tarafından başlatılan 'Kapının önünü süpür' hareketinin gönüllüleri, tarihi mekanlardan Myndos Kapısı'nda temizlik yaptı.

Bodrum'da yaşayan Ceren Çekiç tarafından sosyal medyada başlatılan 'Kapının önünü süpür' hareketi kapsamında bir araya gelen çevre gönüllüleri, ilçenin en önemli tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda çalışma yaptı. Ellerine eldivenlerini takıp, çöp torbalarını alan yaklaşık 20 gönüllü, bölgeyi tarayarak, çöpleri topladı. Yakındaki otelin personelinin de destek verdiği etkinlikte, torbalar dolusu çöp toplandı. Eskiçeşme Mahallesi'nin muhtarı Gözde Sinop ve CHP'li Belediye Meclis üyesi Kemal Özsarsılmaz da etkinliğe katıldı. Temizlik çalışması sonunda bölgeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, gönüllüleri tebrik etti. Temizlik çalışması, gönüllülerden Mustafa Ünlü tarafından da havadan görüntülendi. Grup, Bodrum'un doğal güzelliği olan koyları ile tarihi öneme sahip bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Temizlik hareketini başlatan Ceren Çekiç, sadece gönüllü olarak bu işi yaptıklarını belirterek, "Herkes kendi kapısının önünü süpürürse böylece her yer tertemiz kalır. Bize gelen tepkiler çok iyi. 'Biz de yapacağız' diyenler var. Başka şehirlerden katılıp, bana video gönderenler var. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Bunun sadece Bodrum'la kısıtlı kalmamasını, Türkiye'nin başka şehirlerinde çöp toplamalarını bekliyoruz" dedi.

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