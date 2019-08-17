Çevrecileri sevindiren karar

Köyceğiz'in kırsal Ağla Mahallesi'nin 1750 rakımlı Altınsivri Tepesi eteklerindeki 2,5 hektarlık alanda, 4 yıl önce şirket tarafından demir- çelik sanayisi, inatçı malzemeler (refrakter) sanayisi ile döküm sanayisinde aşındırıcı olarak faydalanılan ve elektrikli ısıtıcılarda da yararlanılan olivin madeni çıkarılmaya başlandı. Madenin çıkarılması ve taşınması sırasında çevreye, doğaya zarar verildiğini, buradaki göletin bu yüzden kuruduğunu öne süren çevreciler, o dönemde eylemler yaparak, tepkilerini dile getirdi; ancak sonuç alınamadı. Şirketin açık maden ocağının sahasına 22,5 hektarlık alanı daha eklemek istemesi ve bunun için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurması, yöre halkı ve çevrecilerin tepkisini daha da artırdı. Karaçam ve sığla ormanları, alpin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği ile 80 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olan bölgedeki maden ocağının genişletilmek istenmesine; Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) öncülüğünde, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Tema Vakfı Köyceğiz temsilcileri, köylüleler ve çevrecilerin de aralarında bulunduğu 60 kişi, tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı. Göl kenarında düzenlenen forumun ardından kalabalık, ellerinde 'Sandras madene kurban edilemez', 'Sandras'ta madene izin verme, Çiçek Baba'yı incitme', 'Muğla cennet kalsın' yazılı pankart, afiş ve dövizlerle madene kadar yürüyüş yaptı.

MESİRE YERİ OLACAK

Çevrecilerin tepkisini çeken talep, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da uygun bulunmadı. Konuyla ilgili bilgi veren Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, "İlgili şirketin alan genişletme isteği, Gökçeova göletinin olduğu alanı kapsıyor. Bu bölge, yöre halkı tarafından piknik yeri olarak kullanılıyor. Bölgenin mesire yeri olması için Bakanlığımızın bir çalışması söz konusu. Halka açık bir mesire yeri olmasını düşündüğümüz bu alanda maden ocağı yapılması, Bölge Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmemiştir" diye konuştu.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

MUÇEP Dönem Sözcüsü Serdar Denktaş ise "Olivin madeninin işletme sahasını genişletme talebinin, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından reddedilmesini büyük sevinçle karşıladık. Doğal ve kültürel değerleri yok ederek bir maden işletmeciliği anlayışına izin vermek, zaten katliama izin vermek olurdu. Muğla Çevre Platformu olarak biz bu kararı sağduyunun, aklın galip gelmesi olarak görüyoruz. Bundan sonrasında da Sandras'ın biyolojik zenginliğine, doğal güzelliğine, bölge halkının yüzyıllardır sürdürdükleri Eren Dede kültüne zarar verecek benzer girişimlerin bir daha akıllardan dahi geçirilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri Sandras'ın bir bütün olarak koruma altına alınması için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

