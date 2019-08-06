Çevrecilerin Kirazlı'daki 'su nöbeti' devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevrecilerin 26 Temmuz’da başlattığı ‘su nöbeti’ 12’nci gününde de devam etti.

Bir altın madeni şirketi tarafından ağaçların kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, 26 Temmuz günü, Kirazlı Balaban mevkiinde kurdukları çadırlarda 'su nöbeti'ne başladı. Dün çevre il ve ilçelerden gelen binlerce çevrecinin katılımıyla gerçekleşen 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nın ardından devam eden 'su nöbeti', bugün 12'nci güne girdi. Bölgede çadırlar kuran yaklaşık 500 çevreci nöbet tutmaya devam ediyor.

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