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Çevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi.

Çevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi. İhaleyi engellemek için toplanan çevreciler, katılım olmaması üzerine dağıldı.
Aydın'ın 16 ilçesini kapsayan ve 110 jeotermal saha çalışması için gerçekleştirilecek ihale, çevrecileri harekete geçirdi. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri ve Efeler Belediyesi ekipleri, ihalenin yapılacağı Kaymakamlık Hizmet Binası önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, aşağı inerek, ihalenin olmayacağını söyledi. Buna inanmayan çevreciler, aralarından bir grubu ihalenin yapılacağı kata gönderdi. Burada ihaleye katılacağı düşünülen 2 AVM yetkilisini elinde dosyayla beklediğini gören grup, tepki gösterdi. AVM yetkilileri, gruptakilere ihaleye girmekten vazgeçtiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ise çevrecileri ihalenin yapılacağı odaya götürdü. İhaleye kimsenin katılmadığına ikna olan çevreciler, Kaymakamlık Hizmet Binası önünden ayrıldı. Vali Yardımcısı Arat, "İhale süreci bugün ve yarın devam etmektedir. Şu ana kadar ihaleye başvuru olmadı. Jeotermal ihalesi ilgi görmedi. Çevrecilerde ihale süreci için gelmiş şu an sohbet ediyoruz" dedi.
AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise "Sonuç bizi memnun etti. Aklıselim düşünce kazandı. Bugün de yarın da buradayız. Karar bizi memnun etti" diye konuştu.

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Çevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal olduÇevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal olduÇevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal olduÇevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal oldu

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