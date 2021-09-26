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  4. Çevredekiler merakla izledi! Cadde üzerinde aracının içinde cansız bedeni bulundu

Çevredekiler merakla izledi! Cadde üzerinde aracının içinde cansız bedeni bulundu

26.09.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da cadde üzerinde bir vatandaşın park halinde bulunan otomobilinin direksiyonunda cansız bedeni bulundu. Çetin Gamsız (61) ismindeki vatandaşın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları üzüntü yaşarken, çevrede toplanan kalabalık ise cenazeyi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir kadının cenazeyi eğilerek görmeye çalışması dikkati çekti.

Çevredekiler merakla izledi! Cadde üzerinde aracının içinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Gamsız'ın kendisine ait park halindeki otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çetin Gamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup olay yerine gelen Gamsız’ın ablası ise büyük üzüntü yaşadı.

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"EĞİLEREK CENAZEYE GÖRMEK İSTEDİ"

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bu esnada olay yerinde toplananlar ise incelemeleri meraklı şekilde izledi. Genç bir kadının ise cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin kurduğu brandanın altından eğilerek bakmaya çalışması dikkati çekti.

Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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