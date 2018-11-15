Çevrenin korunmasına yönelik kanun teklifi

TBMM Çevre Komisyonu, plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasını amaçlayan, atıkların geri dönüşümünün sağlanması için oluşturulan sıfır atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için idari para cezaları ve teşvikleri düzenleyen, imar planlarında bisiklet yolu yapılması gibi hükümleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.
Komisyon, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.
Balta, teklifte çevresel sorunlarla ilgili önemli maddelerin yer aldığına işaret ederek, alacakları kararlarla millet, canlılar adına hep beraber adım atacaklarını söyledi.
Teklifin getirdiği düzenlemeler hakkında bilgi veren Balta, alacakları karar sonucunda gelecek nesillerin, kendilerini çok iyi anacaklarını düşündüklerini ifade etti.
Teklif sahiplerinden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, günün 24 saatinin en az 13-14 saatini ev dışında geçirdiklerine dikkati çekerek, "Eve gösterdiğimiz özenin onda, yüzde birini günün en az 10 saatini dışarıda geçirdiğimiz alanlara göstermiyoruz. Aslında tam tersi olması, dışarıya daha çok özen göstermemiz lazım." dedi.
- "Avrupa kıtasının yüzey alanını geçti"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, plastik sektöründe inanılmaz gelişmelerin olduğunu, Türkiye'de yılda 45 milyar poşet kullanıldığını, bunun kişi başına 457 poşet anlamına geldiğini söyledi. Okyanuslarda bulunan plastik poşet miktarının, yüzey alanı olarak Avrupa kıtasının yüzey alanını geçtiğine işaret eden Birpınar, bunları balıkların yem olarak yediğini, bu balıkları da insanların yediğini belirtti. Birpınar, dünyanın bununla ilgili önlemler aldığını dile getirdi.
Poşet miktarının azaltılması gerektiğinin altını çizen Birpınar, poşetlerin kullanılıp atıldığını, çöplüklerin, denizlerin poşetle dolduğunu, Karadeniz'deki bütün derelerin poşetten geçilmez hale geldiğini anlattı. Birpınar, geçmişte file pazar çantalarıyla daha çevreci bir anlayışla hareket edildiğini belirtti.
İstanbul'daki çöp miktarının 22 bin tonu bulduğunu ifade eden Birpınar, bu çöpün yönetilmesi gerektiğini söyledi. Birpınar, belediyelerin bütçe masraflarının yüzde 80'inin çöpün toplanması ve bertarafına ayrıldığını, çöpün depolanması halinde bile metan gazının çıktığını, bunun da iklim değişikliğine neden olduğunu vurguladı.
Toplantıda ÇEVKO Vakfı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ambalajlı Süt Sanayicileri Derneği, Ambalajlı Su Üreticileri Derneği, Meşrubatçılar Derneğinin de aralarında bulunduğu örgütlerin temsilcileri dinlendi.
Teklifin tümünün üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.
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