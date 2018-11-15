HABER

Çevrenin korunmasına yönelik kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

TBMM Çevre Komisyonu, plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasını amaçlayan, sıfır atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için idari para cezaları ve teşvikleri düzenleyen, imar planlarında bisiklet yolu yapılması gibi hükümleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı

TBMM Çevre Komisyonu, plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasını amaçlayan, atıkların geri dönüşümünün sağlanması için oluşturulan sıfır atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için idari para cezaları ve teşvikleri düzenleyen, imar planlarında bisiklet yolu yapılması gibi hükümleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Komisyon, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Balta, teklifte çevresel sorunlarla ilgili önemli maddelerin yer aldığına işaret ederek, alacakları kararlarla millet, canlılar adına hep beraber adım atacaklarını söyledi.

Teklifin getirdiği düzenlemeler hakkında bilgi veren Balta, alacakları karar sonucunda gelecek nesillerin, kendilerini çok iyi anacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Teklif sahiplerinden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, günün 24 saatinin en az 13-14 saatini ev dışında geçirdiklerine dikkati çekerek, "Eve gösterdiğimiz özenin onda, yüzde birini günün en az 10 saatini dışarıda geçirdiğimiz alanlara göstermiyoruz. Aslında tam tersi olması, dışarıya daha çok özen göstermemiz lazım." dedi.

- "Avrupa kıtasının yüzey alanını geçti"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, plastik sektöründe inanılmaz gelişmelerin olduğunu, Türkiye'de yılda 45 milyar poşet kullanıldığını, bunun kişi başına 457 poşet anlamına geldiğini söyledi. Okyanuslarda bulunan plastik poşet miktarının, yüzey alanı olarak Avrupa kıtasının yüzey alanını geçtiğine işaret eden Birpınar, bunları balıkların yem olarak yediğini, bu balıkları da insanların yediğini belirtti. Birpınar, dünyanın bununla ilgili önlemler aldığını dile getirdi.

Poşet miktarının azaltılması gerektiğinin altını çizen Birpınar, poşetlerin kullanılıp atıldığını, çöplüklerin, denizlerin poşetle dolduğunu, Karadeniz'deki bütün derelerin poşetten geçilmez hale geldiğini anlattı. Birpınar, geçmişte file pazar çantalarıyla daha çevreci bir anlayışla hareket edildiğini belirtti.

İstanbul'daki çöp miktarının 22 bin tonu bulduğunu ifade eden Birpınar, bu çöpün yönetilmesi gerektiğini söyledi. Birpınar, belediyelerin bütçe masraflarının yüzde 80'inin çöpün toplanması ve bertarafına ayrıldığını, çöpün depolanması halinde bile metan gazının çıktığını, bunun da iklim değişikliğine neden olduğunu vurguladı.

Toplantıda ÇEVKO Vakfı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ambalajlı Süt Sanayicileri Derneği, Ambalajlı Su Üreticileri Derneği, Meşrubatçılar Derneğinin de aralarında bulunduğu örgütlerin temsilcileri dinlendi.

Teklifin tümünün üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Başkan Salman: İnce ile aramızdaki kırgınlık küllendi, bittiBaşkan Salman: İnce ile aramızdaki kırgınlık küllendi, bitti
Öztürk Yılmaz: Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadarÖztürk Yılmaz: Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre Kanunu Çevre Komisyonu kanun teklifi poşet

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.