Çevrenin korunmasına yönelik kanun teklifi

TBMM Çevre Komisyonu, plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasını amaçlayan, atıkların geri dönüşümünün sağlanması için oluşturulan sıfır atık yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için idari para cezaları ve teşvikleri düzenleyen, imar planlarında bisiklet yolu yapılması gibi hükümleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Komisyon, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Balta, teklifte çevresel sorunlarla ilgili önemli maddelerin yer aldığına işaret ederek, alacakları kararlarla millet, canlılar adına hep beraber adım atacaklarını söyledi.

Teklifin getirdiği düzenlemeler hakkında bilgi veren Balta, alacakları karar sonucunda gelecek nesillerin, kendilerini çok iyi anacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Teklif sahiplerinden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, günün 24 saatinin en az 13-14 saatini ev dışında geçirdiklerine dikkati çekerek, "Eve gösterdiğimiz özenin onda, yüzde birini günün en az 10 saatini dışarıda geçirdiğimiz alanlara göstermiyoruz. Aslında tam tersi olması, dışarıya daha çok özen göstermemiz lazım." dedi.