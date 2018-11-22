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Çevrenin korunmasına yönelik teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurulda, teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, poşet kullanımını en aza indirmek için ciddi bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yılda 30-35 milyar adet poşet kullanıldığına dikkati çeken Minsolmaz, poşetlerin doğada 400 yıl varlığını sürdüğünü anlattı.

Minsolmaz, Türkiye'de bir kişinin yılda 440 poşet kullandığını, 2025 yılına kadar bu sayıyı 40'a kadar indirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da teklifin tümü üzerinde soruları yanıtladı.

Çevrenin partiler üstü bir konu olduğunu belirten Balta, kanun teklifinin tarihi bir düzenleme olduğunu dile getirdi. Balta, "İnşallah yasalaştığı zaman insanların güleceği gibi tüm canlıların da güleceğini ve mutlu olacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Soru cevap işleminin tamamlanmasının ardından, teklifin maddelerine geçilmesi için oylama yapıldı. CHP'nin talebi üzerine toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 27 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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