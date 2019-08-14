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Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Sakarya'da Kocaali ve Akyazı ilçelerinde kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından atılan kurban atıklarını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Edinilen bilgelere göre, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde kanala ve yol kenarına atılmış kurban atıklarını gören vatandaşlar gördükleri manzarayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştılar. Kurban atıklarının çevreye atılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, “Bu atıkların normal şartlarda kireçlenerek gömülmesi gerekiyor. Yaban hayat ve sahipsiz sokak hayvanları için hayati önem ile tehlike taşıyor. Kurban atıklarının çevreye bilinçsizce atılması neticesinde insanlarımızın da birçok hastalığa yakalanabilir” dediler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kurban atığı sakarya Akyazı

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