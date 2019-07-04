HABER

Çevreye bilimsel yaklaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi gençlere sevdirmek maksadıyla kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sosyal sorumluluk projeleriyle örnek oluyor.Martur Fompak Firması çalışanlarının ailelerine yönelik yapılan organizasyonda, çevre kirliliğinin canlılar üzerinde etkisi anlatıldı, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi vurgulandı.

Çevreye bilimsel yaklaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi gençlere sevdirmek maksadıyla kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sosyal sorumluluk projeleriyle örnek oluyor.
Martur Fompak Firması çalışanlarının ailelerine yönelik yapılan organizasyonda, çevre kirliliğinin canlılar üzerinde etkisi anlatıldı, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi vurgulandı. 45 aileden 100 kişinin katıldığı programda Bilim Avcıları Ekibinin metan gazının nasıl oluştuğuna yönelik gösterisi ilgiyle izlendi.
Aileler, ‘tohum bombası’ atölye çalışması ile toprak içinde zengin bir kültür ortamı oluşturmayı, terk edilmiş arazilerin nasıl yeşillendirileceği ve toprakta bitki oluşumunun geliştirilmesi konularında bilgi sahibi oldular. BTM içindeki dev planetaryumda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları hakkında gösterilen belgeselin arından aileler ‘Görevimiz Mars’ sergisini gezerek çocukları ile birlikle keyifli zaman geçirdiler.

Çevreye bilimsel yaklaşım

Çevreye bilimsel yaklaşım

Çevreye bilimsel yaklaşım

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Yüzlerce talihli ev sahibi olduYüzlerce talihli ev sahibi oldu
Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri Türkiye’ye örnek olacakNilüfer’deki katılımcılık süreçleri Türkiye’ye örnek olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.