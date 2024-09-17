Çevreye dehşet saçtı, bir elinde kolonya diğer elinde bıçak

Olay, Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli şahıs önce "kendimi keseceğim" diye bağırmaya başladı. Eline aldığı kolonya ve bıçak ile çevreye korku saçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE SARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti. Polis, kolonya içen şahsı ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı. Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. Kendinde olmayan şahıs, kolunu kestiği için yaralandı. H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.