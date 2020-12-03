Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Çevre Kanunu'nda 2006 ve 2018 yıllarında iki defa kapsamlı revizyon yapıldığını, şimdi yapılan değişikliğin temelinde atık yönetimi olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI GÜNDEME ALINDI Yapılan düzenlemelerin atık yönetiminde adeta bir devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Ersoy, "Daha önceki düzenlemeyle poşet kullanımı yüzde 80 oranında azaldı. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasıyla sıfır atık sisteminin finansal altyapısı oluşturuldu. Şimdi ise gündemimizde, uygulanan ülkelerde yüzde 90 ve üstü geri dönüşüm başarısı sağlayan zorunlu depozito uygulaması bulunmakta." dedi. HDP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, teklifte yer alan plastik kullanımının azaltılmasına ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini dile getirerek, "Buna itirazımız yok ama daha geçen hafta plastiklerin biyokütle sayılacağı bir torba yasayı gündeme taşıdınız. Bu da samimiyetsizliğinizin ve tutarsızlığınızın ispatıdır." diye konuştu.

Işık, güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olarak tanımlanan ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılan elektrikli "scooter"lardan işgal harcı alınmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. CHP'Lİ VEKİLDEN AK PARTİ'YE ELEŞTİRİ CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 yıllık AK Parti iktidarlarının, uyguladığı çevre politikalarıyla sürdürülebilir yaşamı görmezden geldiğini öne sürdü. "AKP'den geriye sadece talan edilen, katledilen ve yağmalanan doğa kalmıştır." diyen Gündoğdu, "Teklifte, amacının ötesinde değişiklikler ve tutarsızlıklar var. Ajans yönetim kadrolarının bilimsel ve objektif kriterlere göre değil, siyasi olarak belirleneceği açıkça görülmektedir. Bakanlığa paralel bir kurum oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, teklifle kurulacak Türkiye Çevre Ajansının Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulduğunu ve paralel bir bakanlık inşa edildiğini ileri sürdü. Bu haliyle kurulacak ajansın nepotizmin yeni merkezi haline geleceğini iddia eden Ergun, "Teklifte görev süresi biten yönetim kurulu veya danışma kurulu üyelerinin yeniden atanıp atanamayacağı ve bir üyenin kaç kez görev yapabileceği gibi soruların cevabı yoktur. Bu haliyle ajans, akraba ve eş dost kayırmacılığının merkez üslerinden birisi haline gelecektir." dedi.