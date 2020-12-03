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Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

03.12.2020 00:52 | Son Güncelleme:
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Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türkiye'nin, 2018 yılında 437 bin, 2019 yılında 547 bin, 2020 yılında ise 625 bin ton atık plastik ithal ettiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Çevre Kanunu'nda 2006 ve 2018 yıllarında iki defa kapsamlı revizyon yapıldığını, şimdi yapılan değişikliğin temelinde atık yönetimi olduğunu söyledi.

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ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI GÜNDEME ALINDI

Yapılan düzenlemelerin atık yönetiminde adeta bir devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Ersoy, "Daha önceki düzenlemeyle poşet kullanımı yüzde 80 oranında azaldı. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasıyla sıfır atık sisteminin finansal altyapısı oluşturuldu. Şimdi ise gündemimizde, uygulanan ülkelerde yüzde 90 ve üstü geri dönüşüm başarısı sağlayan zorunlu depozito uygulaması bulunmakta." dedi.

HDP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, teklifte yer alan plastik kullanımının azaltılmasına ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini dile getirerek, "Buna itirazımız yok ama daha geçen hafta plastiklerin biyokütle sayılacağı bir torba yasayı gündeme taşıdınız. Bu da samimiyetsizliğinizin ve tutarsızlığınızın ispatıdır." diye konuştu.

Işık, güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olarak tanımlanan ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılan elektrikli "scooter"lardan işgal harcı alınmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

CHP'Lİ VEKİLDEN AK PARTİ'YE ELEŞTİRİ

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 yıllık AK Parti iktidarlarının, uyguladığı çevre politikalarıyla sürdürülebilir yaşamı görmezden geldiğini öne sürdü.

"AKP'den geriye sadece talan edilen, katledilen ve yağmalanan doğa kalmıştır." diyen Gündoğdu, "Teklifte, amacının ötesinde değişiklikler ve tutarsızlıklar var. Ajans yönetim kadrolarının bilimsel ve objektif kriterlere göre değil, siyasi olarak belirleneceği açıkça görülmektedir. Bakanlığa paralel bir kurum oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, teklifle kurulacak Türkiye Çevre Ajansının Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulduğunu ve paralel bir bakanlık inşa edildiğini ileri sürdü. Bu haliyle kurulacak ajansın nepotizmin yeni merkezi haline geleceğini iddia eden Ergun, "Teklifte görev süresi biten yönetim kurulu veya danışma kurulu üyelerinin yeniden atanıp atanamayacağı ve bir üyenin kaç kez görev yapabileceği gibi soruların cevabı yoktur. Bu haliyle ajans, akraba ve eş dost kayırmacılığının merkez üslerinden birisi haline gelecektir." dedi.

AMBALAJ KULLANIMINA VURGU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Çevre Ajansının faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ambalajdaki geri dönüşüm oranının yüzde 90'lara ulaşacağını söyledi. Kirazoğlu, düzenlemeyle atık plastik ithalatında da yüzde 40 azalma sağlanacağını vurguladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ithal ettiği atık plastik miktarına ilişkin bilgiler paylaşan Balta, "Türkiye, 2018 yılında 437 bin, 2019 yılında 547 bin ve 2020 yılında ise 625 bin ton atık plastik ithal etti." dedi.

Balta, Türkiye Çevre Ajansının denetimden muaf olmayacağını, ajansın hem Sayıştay hem de TBMM'nin denetimine tabi olacağını kaydetti.

Muhammet Balta, 2002'de 15 katı atık tesisinin olduğunu, bu rakamın 90'a çıkarak yaklaşık 60 milyon insana hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının 170'e çıktığının altını çizen Balta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, su arıtma tesislerinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 50'sini karşıladığını belirtti.

Balta, paylaşımlı elektrikli "scooter" işletmecilerinden işgal harcı alınmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.

Teklifin Birinci Bölümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereği birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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