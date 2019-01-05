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Çevreye kötü koku yayan maddeye inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yol kenarına bırakılan çuvallar içindeki maddeden alınan numuneler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yol kenarına atılan ve çevreye kötü koku yayan çuvallar içerisindeki madde incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Müsellim köyü yakınlarında vatandaşlar koku duymaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede yol kenarına atılmış 27 çuval olduğunu tespit etti.

200 kilogramlık 27 çuvaldan alınan numuneler incelenmek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildi.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
koku madde yol kenarı

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