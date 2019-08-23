HABER

Çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtığı iddia edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi.

Çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ’da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtığı iddia edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Sergen K. isimli bir şahıs, pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş açıyordu. Civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Sergen K.’yı gözaltına alırken pompalı tüfeğe de el koydu. Şehir magandasının ateşi esnasında sokaktan geçen 4 kadın şahıs da, Sergen K.’nın kendilerine doğru ateş ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Sergen K., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyunAntalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun
Edremit’te 50 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıEdremit’te 50 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.