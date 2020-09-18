HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çevreyi katleden şirkete ağır ceza

Çevreyi katleden şirkete ağır ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma tarafından çevreyi kirlettiği tespit edilen kamyonun şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekipleri tarafından 265 bin 500 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonağı mahallesinde çevreye harfiyat atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Bursa’da jandarma tarafından çevreyi kirlettiği tespit edilen kamyonun şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekipleri tarafından 265 bin 500 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonağı mahallesinde çevreye harfiyat atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı’nca Kanlıçınar bölgesine yapılan planlı çalışmalar sonucunda bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek döktüğünün görülmesi üzerine araç suç üstü yakalandı. Kaçak döküm yapan şirkete Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince 265 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttıSağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Kızını cinsel ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekmişti! İğrenç anne ve sevgilisiyle ilgili yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
Bakan Akar'dan Macron'a sert sözler! 'Hayal gören Macron'un kendisi'
'Hayal gören Macron'un kendisi'
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs aşısı için tarih verdi
Emrah Serbes hakkında flaş karar! 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes hakkında flaş karar!
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.