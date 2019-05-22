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Çevreyi kirleten firmalara yaklaşık 2 milyon idari para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Trabzon’da 2018 yılından bugüne kadar çevreyi kirleten 62 firmaya toplam 1 milyon 867 bin 510 TL idari para cezası kesildi.Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce son 17 ayda bin 75 çevre denetimi yapılırken, bu denetimler sonucu çevreyi kirleten 62 firmaya 1 milyon 867 bin 510 TL idari para cezası kesildi.

Çevreyi kirleten firmalara yaklaşık 2 milyon idari para cezası

Trabzon’da 2018 yılından bugüne kadar çevreyi kirleten 62 firmaya toplam 1 milyon 867 bin 510 TL idari para cezası kesildi.
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce son 17 ayda bin 75 çevre denetimi yapılırken, bu denetimler sonucu çevreyi kirleten 62 firmaya 1 milyon 867 bin 510 TL idari para cezası kesildi. Özellikle atıksu deşarjı,emisyon, gürültü, ÇED yönetmenliğine aykırı uygulamalar, hafriyat, usulsüz atık dökülmesi gibi konularda idari yaptırım uygulanırken denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Trabzon, çevre kirliliği bakımından diğer büyük illere göre iyi bir konumda olduğu belirtilirken bunun nedenleri arasında çevresel açıdan risk oluşturabilecek sanayi kuruluşlarının olmaması olarak gösterildi.

Çevreyi kirleten firmalara yaklaşık 2 milyon idari para cezası

Çevreyi kirleten firmalara yaklaşık 2 milyon idari para cezası

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