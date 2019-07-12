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Çevreyi kirletenler zabıtanın kıskacında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, Karsak deresini kirlettiği tespit edilen beton tesisi hakkında tutanak tuttu.

Çevreyi kirletenler zabıtanın kıskacında

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, Karsak deresini kirlettiği tespit edilen beton tesisi hakkında tutanak tuttu. Ekipler, tutanağı gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletti.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bursa Yalova yolu Cihatlı ayrımında bulunan beton tesisi için gelen ihbarı değerlendirdi. Tesise giden zabıta ekipleri burada balçık dolu bir havuzun yandaki metal işleme tesisin içinden geçerek Karsak deresine deşarj edildiğini ve derenin bu suyla kirletildiğini tespit etti. İşletmenin içerisinden gelen boruyu baştan sona kontrol eden ekipler, borunun bir ucunun beton tesisi içerisinde bulunan balçık dolu havuza bağlı olduğunu diğer ucunun ise Karsak deresine boşaltıldığı ve bu noktada çimento atıklarının bulunduğunu ifade etti. Beton işletmesine zabıt tutan ekipler, gereğinin yapılması için Çevre Sağlık İl Müdürlüğüne de bilgi verdi.

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