Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek cezalar belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2019 yılında kesilecek olan para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artırıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri bin 546, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlar da 3 bin 93 lira idari para cezası ödeyecek.

Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara veya belgelerde tahrifat yapanlara ve sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar da 12 bin 373 lira oldu.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar, 72 bin 197 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 144 bin 404 lira olacak.